Nucleare, per la Germania "non è comunque un'opzione. Non emette Co2, ma è tutt'altro che ecosostenibile" (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Germania ribadisce la sua contrarietà all'inserimento del Nucleare nella proposta di tassonomia verde Ue. E lo fa per bocca del suo ministro delle Finanze, Christian Lindner, che contesta la tesi secondo cui si tratti di un'energia green: "Ogni paese decide delle fonti del suo approvvigionamento energetico e questo deve essere rispettato. Ma questo non può modificare la valutazione sul fatto che l'energia Nucleare è sì libera da emissioni di Co2, ma tutt'altro che ecosostenibile". Parole con le quali il membro del governo di Olaf Scholz ha giustificato la sua conclusione che sembra mettere la parola 'fine' sull'ipotesi di un nuovo Nucleare tedesco: "Per la Germania l'energia Nucleare non è comunque un'opzione"

