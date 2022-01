Advertising

fisco24_info : Nucleare: Iran, i colloqui di Vienna sono 'costruttivi': Capo negoziatore iraniano, 'Possibile accordo in tempi bre… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Nucleare Iran, colloqui di Vienna defini 'costruttivi' #iran - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Nucleare Iran, colloqui di Vienna defini 'costruttivi' #iran - MediasetTgcom24 : Nucleare Iran, colloqui di Vienna defini 'costruttivi' #iran - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Il capo dell'intelligence militare di #Israele gen. #Haliva ritiene che, di fronte alla minaccia nucleare dell'#Iran… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare Iran

... che è anche il capo negoziatore per ildi Teheran. "Il successo dei colloqui sarà determinato dal raggiungimento di un accordo per rimuovere le crudeli sanzioni imposte sull'", ha ...La trattativa in corso dal 29 novembre nella capitale austriaca punta ad ottenere risultati ha affermato Bagheri Kani, che anche il capo negoziatore per ildi ...I colloqui di Vienna per rilanciare l'accordo sul nucleare procedono «in modo costruttivo e con progressi»: lo sostiene il viceministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, citato dall'agenzia Irn ...