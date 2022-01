Novak Djokovic, respinto il visto per l’Australia. Udienza alla Corte Federale alle 16.00 locali (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO 05.35: Come rivelato da Paul Sakkal della testata The Age, è prevista l’Udienza presso la Corte Federale del caso ‘Djokovic’ alle 16.00 locali. Attualmente il serbo alloggia al Park Hotel di Sydney. Come hanno riportato per primi il Sydney Morning Herald e il The Age, a Novak Djokovic è stato respinto il visto che avrebbe dovuto far sì che entrasse in Australia per giocare gli Australian Open, ma che, in realtà, era stato inviato in forma errata dal team del giocatore serbo. Il numero 1 al mondo, dunque, dovrà ora far ritorno in patria. Come scrive Paul Sakkal, fonti vicine alla situazione riportano che dovrà ripartire al più tardi giovedì, mentre i suoi avvocati stanno cercando di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO 05.35: Come rivelato da Paul Sakkal della testata The Age, è prevista l’presso ladel caso ‘16.00. Attualmente il serbo alloggia al Park Hotel di Sydney. Come hanno riportato per primi il Sydney Morning Herald e il The Age, aè statoilche avrebbe dovuto far sì che entrasse in Australia per giocare gli Australian Open, ma che, in realtà, era stato inviato in forma errata dal team del giocatore serbo. Il numero 1 al mondo, dunque, dovrà ora far ritorno in patria. Come scrive Paul Sakkal, fonti vicinesituazione riportano che dovrà ripartire al più tardi giovedì, mentre i suoi avvocati stanno cercando di ...

