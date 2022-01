“Non ti dimenticheremo mai” | grande lutto per Tiziano Ferro

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La giornata dell’Epifania non ha riservato nulla di gioioso per. Il celebre cantante ha infatti pubblicato un post su Instagram per informare i fan di una perdita che gli ha provocato un enorme dolore. E’ infatti venuto a mancare Jake, l’amico fedele dell’artista, quello chechiamava “il ragazzo con tre cuori, due dipinti sul pelo e uno tropponel petto”. Comincia proprio così il post cheha voluto dedicare a Jake, aggiungendo anche una struggente foto dove si mostra affranto assieme all’amico che non avrebbe mai voluto salutare: quel cuore così, purtroppo, non ha retto. LEGGI ANCHE => Oscar 2021, trionfo per ‘Nomadland’. Delusione per Laura Pausini: la reazione social di...