Nel Film ‘Io prima di te’ ha recitato anche l’attore che abbiamo amato in Harry Potter: l’avete notato? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel Film di successo ‘Io prima di te’, abbiamo visto anche un attore che abbiamo amato in Harry Potter: l’avete notato? Io prima di te è un Film del 2016 diretto da Thea Sharrock e tratto dall’omonimo best seller di Jojo Moyes. La protagonista è Louisa “Lou” , una ragazza inglese che vive in un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 7 gennaio 2022) Neldi successo ‘Iodi te’,vistoun attore chein? Iodi te è undel 2016 diretto da Thea Sharrock e tratto dall’omonimo best seller di Jojo Moyes. La protagonista è Louisa “Lou” , una ragazza inglese che vive in un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

teatrolafenice : ?? 'Tu vuò fa' l'americano' canta Renato Carosone, che nasceva oggi a Napoli nel 1920. Il video è tratto dal film 'T… - silviettastitch : Non Harry che nel primo film aveva già in possesso 2 doni della morte ??#HarryPotter - Alessan76040555 : @Gianluc51789947 @Wazza_CN No no. È un film uscito nel 2015, il cui regista Robert Eggers è un vero talento superio… - ryamm__ : Quando ti suonano nel bel mezzo del film e decidi di scendere in strada così #HarryPotter - himbossupremacy : RT @sofipietrobono: e comunque io sto piangendo da quando hanno fatto vedere la moto di sirius a inizio film pensando ai malandrini pure se… -