Nel caos tra Asl e Serie A, la Lega sforna il nuovo protocollo Covid: «Bastano 13 giocatori sani per giocare» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con il campionato tornato sotto schiaffo delle Asl, alle prese con i sempre più numerosi positivi nelle squadre di Serie A, il Consiglio di Lega ha varato il nuovo regolamento per la gestione dei casi di positività da Covid-19 all'interno delle squadre di calcio. Nel momento in cui le squadre dovessero accertare la positività di uno o più calciatori saranno comunque obbligati a disputare la gara prevista nel calendario nel caso in cui abbiano a disposizione 13 giocatori (e almeno un portiere). La prerogativa per i giocatori per scendere in campo è quella di far parte delle rose della prima squadra o della Primavera, nati entro il 31 dicembre 2003, che abbiano effettuato un test negativo nelle 24 ore precedenti. Nel caso in cui questa regola dovesse essere violata, la squadra che non ...

