Natale a Volla | domani concerto gospel nella Chiesa San Michele

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Attesa per l’ultima serata degli eventi realizzati per il, che si svolgerà, venerdì 7 gennaio. Il coroThe BlueSinger si esibirà presso laSan. Una serata speciale con tutti i migliori brani di musica corale e pop. Ilsarà anche trasmesso sulla pagina Facebook Viviamoche ha raccontato attraverso le immagini, tutto il periodo gli eventi natalizi. “Nonostante la situazione emergenziale che stiamo vivendo per motivi legati al covid, abbiamo voluto fortemente proporre degli eventi che creassero intorno alla nostra comunità l’atmosfera del”. Queste le parole del sindaco Giuliano Di Costanzo, che spiega: “Per ogni evento ed incontro abbiamo prestato ...

VOLLA (Napoli) - Venerdì 7 gennaio si svolgerà l'ultima serata degli eventi realizzati per il Natale a Volla. Il coro gospel si esibirà presso la Chiesa San Michele. Una serata speciale con tutti i mi ...