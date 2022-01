Napoli | terremoto scuote i Campi Flegrei

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Una scossa diha colpito iintorno alle 20,30 con epicentro a Pozzuoli provocando paura e panico nella popolazione. La provincia diha vissuto un’Epifania movimentata, questa sera infatti, intorno alle 20 e 30 è stata avvertita una scossa diin particolare nell’area dei. Sul posto è accorsa la Protezione Civile Locale e la Polizia Municipale. POTREBBE INTERESSARTI: Nicole Selvaggio morta a 24 anni: tragico incidente per l’infermiera (immagine dal web)Panico e paura nella popolazione di Pozzuoli, l’epicentro del, che ha avuto una magnitudo di 2.3 nella scala Richter, e una profondità di 2,8 chilometri. Le scosse che si avvertono in quest’area sono poco profondi, e questo ...

fanpage : Scossa di #terremoto avvertita in provincia di Napoli - SkyTG24 : #Terremoto, scossa avvertita tra Pozzuoli e Napoli - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 2.3 tra Pozzuoli e Napoli #Terremoto - twittopolis : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto alle ore 20:37 nei pressi di #Pozzuoli, all'interno dei Campi Flegrei. La sco… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Terremoto ai Campi Flegrei, la scossa avvertita anche in diversi quartieri d... -

... ed è stato avvertito in maniera distinta anche nei quartieri occidentali di( Agnano , Bagnoli , Fuorigrotta , Soccavo e Pianura ). ALTRE TRE SCOSSE NELLA SOLFATARA A quanto pare il...Una forte scossa diè stata avvertita in diversi quartieri dialle 20.37. In tanti sui social hanno denunciato l'accaduto, soprattutto residenti dei quartieri Bagnoli, Fuorigrotta, Vomero, Posillipo e ...Una scossa di terremoto ha colpito i Campi Flegrei intorno alle 20,30 con epicentro a Pozzuoli provocando paura e panico nella popolazione. La provincia di Napoli ha vissuto un’Epifania movimentata, ...22:17:16 Una scossa di magnitudo 2,3 della scala Ritcher e profondità 2,8 km con epicentro nell'area del vulcano Solfatara è stata registrata alle 20:37 a Pozzuoli, in tutta l'area flegrea e nei quart ...