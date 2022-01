Napoli, spuntano due nuovi casi Covid nel gruppo squadra! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel marasma generale ieri il Napoli è potuto partire per Torino e giocare questa partita, anche se una volta atterrati, l’Asl 2 di Napoli aveva vietato a Zielinski, Rrahmani e Lobotka di giocare perchè non in possesso di terza dose, salvo poi ritornare sui propri passi. Napoli Elmas CovidIntanto questa mattina, dopo il consueto giro di tamponi effettuato presso l’hotel dove alloggia la squadra azzurra, sono emerse altre due positività: Elmas e un membro dello staff. La partita, però, dovrebbe comunque disputarsi. Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel marasma generale ieri ilè potuto partire per Torino e giocare questa partita, anche se una volta atterrati, l’Asl 2 diaveva vietato a Zielinski, Rrahmani e Lobotka di giocare perchè non in possesso di terza dose, salvo poi ritornare sui propri passi.ElmasIntanto questa mattina, dopo il consueto giro di tamponi effettuato presso l’hotel dove alloggia la squadra azzurra, sono emerse altre due positività: Elmas e un membro dello staff. La partita, però, dovrebbe comunque disputarsi.

