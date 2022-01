Napoli, nuovo positivo al Covid. Alcuni tamponi da riprocessare (Di giovedì 6 gennaio 2022) . Resta a rischio la gara di questa sera con la Juventus In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra del Napoli presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che Alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) . Resta a rischio la gara di questa sera con la Juventus In seguito al giro dieffettuato questa notte al gruppo squadra delpresente a Torino è emersa la positività al-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre chesono ancora in attesa di essere riprocessati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : Il #Napoli partito per Torino dopo che #ADL si è reso conto che sarebbe mancata la causa di forza maggiore. In nott… - Agenzia_Ansa : Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. Un 40enne a Tara… - AlfredoPedulla : #Tuanzebe: il #Napoli vuole chiudere oggi e il difensore vuole solo #Napoli. Nuovo appuntamento ?? in giornata con… - gilnar76 : Napoli, c’è un nuovo positivo al Covid. Il comunicato del club #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: .@sscnapoli, nuovo caso di positività al #Covid19 riscontrato nel gruppo squadra -