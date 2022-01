Napoli-Juve, nuovo positivo tra gli azzurri. La gara sta per saltare (Di giovedì 6 gennaio 2022) Napoli, nuovo positivo nello staff tecnico azzurro, la gara contro la Juve sta per saltare. nuovo giro di tamponi. “In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati“. La SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali ha reso noto l’ennesimo caso di positività all’interno del gruppo azzurro. Secondo quanto afferma il Corriere dello Sport, Juventus-Napoli starebbe per essere rinviata. “La partita ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 gennaio 2022)nello staff tecnico azzurro, lacontro lasta pergiro di tamponi. “In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati“. La SSCattraverso i propri canali ufficiali ha reso noto l’ennesimo caso di positività all’interno del gruppo azzurro. Secondo quanto afferma il Corriere dello Sport,ntus-starebbe per essere rinviata. “La partita ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - infoitinterno : Juve-Napoli: nuovo positivo, può saltare - luross83 : RT @massimozampini: Approvato nuovo protocollo. Quindi: 1) 16 mesi dopo Juve-Napoli è venuto il sospetto che ci fosse un problema 2) diri… -