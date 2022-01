Napoli in emergenza costringe la Juventus al pareggio. All’Allianaz Stadium gli azzurri sfiorano la vittoria (Di giovedì 6 gennaio 2022) Juventus e Napoli si affrontano all’Allianz Stadium di Torino per il big match della 20^ giornata di campionato. La squadra di Allegri cerca il successo per scalare posizioni in classifica. Napoli, in emergenza a causa del Covid-19, cerca una vittoria senzazionale per non perder posizioni dal vertice della classifica. Nell’undici titolare del Napoli ci sono anche Rrahmani, Zielinski e Lobotka. I tre calciatori, messi in quarantena dall’Asl di Napoli 2 perché sprovvisti della terza dose ed a contatto con soggetti positivi, partirano dal primo minuto. Il Napoli, potrebbe davvero realizzare il colpo esternon vincendo contro la Juve, non tanto per il gol realizzato da Metrtens al 23?, ma per come ha gsetito la gara. Un match ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 6 gennaio 2022)si affrontano all’Allianzdi Torino per il big match della 20^ giornata di campionato. La squadra di Allegri cerca il successo per scalare posizioni in classifica., ina causa del Covid-19, cerca unasenzazionale per non perder posizioni dal vertice della classifica. Nell’undici titolare delci sono anche Rrahmani, Zielinski e Lobotka. I tre calciatori, messi in quarantena dall’Asl di2 perché sprovvisti della terza dose ed a contatto con soggetti positivi, partirano dal primo minuto. Il, potrebbe davvero realizzare il colpo esternon vincendo contro la Juve, non tanto per il gol realizzato da Metrtens al 23?, ma per come ha gsetito la gara. Un match ...

Advertising

cerasella_ : RT @coldblackarrow: quanto lo odio questo Napoli che in piena emergenza tiene testa alla Juve e quasi vince a Torino ma si fa battere dallo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Petrazzuolo: 'Nonostante la totale emergenza, un Napoli più che dignitoso' - Aquilottoblu : RT @scottotweet: Il #Napoli se la cava bene in una partita che non andava giocata. Emergenza vera, soprattutto per i pochissimi cambi, e un… - Arcticnian : RT @coldblackarrow: quanto lo odio questo Napoli che in piena emergenza tiene testa alla Juve e quasi vince a Torino ma si fa battere dallo… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: TWEET - Petrazzuolo: 'Nonostante la totale emergenza, un Napoli più che dignitoso' -