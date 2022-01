Napoli, il Covid dilaga: l’allarme del Presidente dell’Ordine dei Medici (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si leva un grido d’allarme dal mondo dei Medici durante la diffusione della variante Omicron. A lanciarla il Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli. Napoli, l’allarme dell’Ordine dei Medici: “Situazione critica” “La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora”, ha dichiarato Zuccarelli all’ANSA. “Roma decida per una misura drastica”. l’allarme di Zuccarelli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si leva un grido d’allarme dal mondo deidurante la diffusione della variante Omicron. A lanciarla ildeidi, Bruno Zuccarelli.dei: “Situazione critica” “La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora”, ha dichiarato Zuccarelli all’ANSA. “Roma decida per una misura drastica”.di Zuccarelli L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

