Napoli allo stremo per Omicron, Zuccarelli (Ordine Medici): Roma intervenga, si rischia il “codice nero” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “La situazione è critica, peggiore di quanto possa apparire, abbiamo bisogno di aiuto e ne abbiamo bisogno ora. Roma decida per una misura drastica”. Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, dopo un confronto con i colleghi in servizio nelle principali strutture ospedaliere di Napoli e provincia. “Medici universitari, Medici di Medicina generale, specialisti ambulatoriali, Medici del 118 e Medici impegnati in ogni altro ambito sono ormai sottoposti ad uno stress non più gestibile – sottolinea -. Né all’indomani del primo lockdown, né nel corso della seconda e terza ondata la nostra situazione è stata tanto grave, e ora rischiamo di perderne il controllo. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) “La situazione è critica, peggiore di quanto possa apparire, abbiamo bisogno di aiuto e ne abbiamo bisogno ora.decida per una misura drastica”. Così il presidente dell’deidi, Bruno, dopo un confronto con i colleghi in servizio nelle principali strutture ospedaliere die provincia. “universitari,dina generale, specialisti ambulatoriali,del 118 eimpegnati in ogni altro ambito sono ormai sottoposti ad uno stress non più gestibile – sottolinea -. Né all’indomani del primo lockdown, né nel corso della seconda e terza ondata la nostra situazione è stata tanto grave, e oramo di perderne il controllo. ...

