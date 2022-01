Nadeem, cristiano in prigione in Pakistan per blasfemia: libero dopo 4 anni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nadeem Samson, un cristiano imprigionato in Pakistan con l'accusa di blasfemia ha ottenuto il rilascio su cauzione dopo oltre quattro anni passati in carcere. Lo ha detto all'ANSA il suo avvocato, ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022)Samson, unimprigionato incon l'accusa diha ottenuto il rilascio su cauzioneoltre quattropassati in carcere. Lo ha detto all'ANSA il suo avvocato, ...

Advertising

GiannettiMarco : RT @leggoit: Nadeem, cristiano in prigione in Pakistan per blasfemia: libero dopo 4 anni - leggoit : Nadeem, cristiano in prigione in Pakistan per blasfemia: libero dopo 4 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Nadeem cristiano Nadeem, cristiano in prigione in Pakistan per blasfemia: libero dopo 4 anni Nadeem Samson, un cristiano imprigionato in Pakistan con l'accusa di blasfemia ha ottenuto il rilascio su cauzione dopo oltre quattro anni passati in carcere. Lo ha detto all'ANSA il suo avvocato, ...

Un cristiano accusato di blasfemia in Pakistan In Pakistan si attende con ansia il verdetto della Corte suprema in merito al caso di Nadeem Samson, un cristiano di professione erborista, in carcere dal 2017 quando è stato ingiustamente accusato di blasfemia. A denunciarlo è stato Sakhawat Dogar, proprietario di una abitazione ...

Nadeem, cristiano in prigione in Pakistan per blasfemia: libero dopo 4 anni leggo.it Nadeem, cristiano in prigione in Pakistan per blasfemia: libero dopo 4 anni Nadeem Samson, un cristiano imprigionato in Pakistan con l'accusa di blasfemia ha ottenuto il rilascio su cauzione dopo oltre quattro anni passati in carcere. Lo ha detto all'ANSA il ...

Samson, unimprigionato in Pakistan con l'accusa di blasfemia ha ottenuto il rilascio su cauzione dopo oltre quattro anni passati in carcere. Lo ha detto all'ANSA il suo avvocato, ...In Pakistan si attende con ansia il verdetto della Corte suprema in merito al caso diSamson, undi professione erborista, in carcere dal 2017 quando è stato ingiustamente accusato di blasfemia. A denunciarlo è stato Sakhawat Dogar, proprietario di una abitazione ...Nadeem Samson, un cristiano imprigionato in Pakistan con l'accusa di blasfemia ha ottenuto il rilascio su cauzione dopo oltre quattro anni passati in carcere. Lo ha detto all'ANSA il ...