Nadal su Djokovic | “Il mondo ha sofferto troppo | bisogna seguire le regole”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) “L’unica cosa chiara per me è che se sei vaccinato puoi giocare agli Australian Open e ovunque. Ilsecondo me haabbastanza per nonle”. Queste le dichiarazioni di Rafaelche non fa sconti a Novak, fermato dai funzionari di frontiera all’arrivo in Australia nella giornata di mercoledì per via del suo stato vaccinale che non soddisfa i requisiti per l’ingresso nel paese. Ora si attendono gli esiti del ricorso fatto dai suoi avvocati che non avverranno prima di lunedì prossimo. Lo spagnolo, impegnato in un torneo preparatorio a Melbourne, ha spiegato in conferenza stampa di “essere passato attraverso il Covid” e di essersi “vaccinato due volte”. Suil giudizio è netto: “Ha fatto le sue scelte e ognuno è libero di ...