Nadal duro su Djokovic | «Accetti le conseguenze delle sue scelte Il mondo ha sofferto troppo per non seguire le regole» – Il video

«Ho avuto il Covid, sono stato vaccinato due volte, e l'unica cosa chiara è che se lo fai puoi giocare. Il mondo ha sofferto troppo per non seguire le regole». Così Rafael Nadal commenta la vicenda del collega Novak Djokovic, bloccato in aeroporto all'atterraggio in Australia a causa di problemi con il visto e con l'esenzione dal vaccino anti Covid. «Novak Djokovic ha preso le sue decisioni e ognuno è libero di farlo ma poi ci sono le conseguenze», ha continuato il campione spagnolo dopo la vittoria nel primo match del Melbourne Summer Set. «Mi dispiace per lui, ma allo stesso tempo penso che conosceva le condizioni da svariati mesi ed ha preso la sua decisione».

