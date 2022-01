Musica, cerimonia consegna Grammy rinviata per rischi Omicron (Di giovedì 6 gennaio 2022) La cerimonia di premiazione dei Grammy Awards prevista per il 31 gennaio è stata rinviata sine die a causa delle "incertezze legate alla variante Omicron", hanno annunciato gli organizzatori che lamentano "i troppi rischi" relativi all'organizzazione dell'evento. La nuova data sarà annunciata al più presto. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ladi premiazione deiAwards prevista per il 31 gennaio è statasine die a causa delle "incertezze legate alla variante", hanno annunciato gli organizzatori che lamentano "i troppi" relativi all'organizzazione dell'evento. La nuova data sarà annunciata al più presto.

