Moviola Milan-Roma 2-1: esordio per Conti, torna anche Ibra | LIVE NEWS (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Moviola di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo in diretta l'operato dell'arbitro Daniele Chiffi Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ladi, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo in diretta l'operato dell'arbitro Daniele Chiffi

Advertising

CorSport : Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? - PierinoSuperTru : RT @CorSport: Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? - lautaroiltoroo : RT @CorSport: Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? - saulniggez : RT @CorSport: Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? - giuaddo99 : RT @CorSport: Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? -