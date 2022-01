MOVIOLA – Lazio-Empoli | Giua nel pallone | è mano di Patric | gol annullato

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Succede di tutto in, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico i ragazzi di Maurizio Sarri trovano la rete del 3-3 grazie al tap-in vincente diche però prende la palla nettamente con la. Momenti di attesa conche però indica il centro del campo, ma il check del Var non era finito. Come infatti l’arbitro viene richiamato al Var e ovviamente annulla il gol per un fallo dinetto. SportFace.

Succede di tutto in Lazio-Empoli, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico i ragazzi di Maurizio Sarri trovano la rete del 3-3 grazie al tap-in vincente di Patric che però prende la palla nettamente con la mano. Momenti di attesa con l'arbitro Giua che però indica il centro del campo, ma il check del Var non era finito. Come infatti l'arbitro viene richiamato al Var e ovviamente annulla il gol per un fallo di mano netto. Avvio shock per la Lazio di Maurizio Sarri. Nel match contro l'Empoli, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i biancocelesti si trovano sotto per via di un intervento ...