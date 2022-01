Mourinho: «Sono tremendamente felice di aver detto no al Milan tre anni fa» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel post partita di Milan-Roma, il tecnico della Roma, Josè Mourinho, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sull’accoglienza ricevuta dallo stadio San Siro. Ha raccontato di aver ricevuto una proposta per la panchina rossonera, tre anni fa, e di aver detto di no. «Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione. Sono un professionista, ma esiste spazio per avere delle passioni e l’antagonismo a delle passioni. Sono appassionato della Roma, darò tutto alla Roma. Dopo quello che è successo oggi, dopo aver visto come ha reagito San ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel post partita di-Roma, il tecnico della Roma, Josè, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sull’accoglienza ricevuta dallo stadio San Siro. Ha raccontato diricevuto una proposta per la panchina rossonera, trefa, e didi no. «Ho avuto trefa la proprietà delche mi voleva ao e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendopreso quella decisione.un professionista, ma esiste spazio pere delle passioni e l’antagonismo a delle passioni.appassionato della Roma, darò tutto alla Roma. Dopo quello che è successo oggi, dopovisto come ha reagito San ...

