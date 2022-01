Mourinho: “Prima della Roma mi ha cercato un altro club italiano” | VIDEO (Di giovedì 6 gennaio 2022) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, Mourinho ha rivelato che un altro club italiano lo ha cercato Prima della Roma Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-ha rivelato che unlo ha

Advertising

toninter75 : RT @salines_simone: Mourinho: 'Prima della Roma mi ha cercato un'altra squadra italiana, ma a quella squadra non potevo dire di sì'. PER S… - grafuio : RT @salines_simone: Mourinho: 'Prima della Roma mi ha cercato un'altra squadra italiana, ma a quella squadra non potevo dire di sì'. PER S… - lucamariano17 : RT @salines_simone: Mourinho: 'Prima della Roma mi ha cercato un'altra squadra italiana, ma a quella squadra non potevo dire di sì'. PER S… - CoccoInterista : RT @salines_simone: Mourinho: 'Prima della Roma mi ha cercato un'altra squadra italiana, ma a quella squadra non potevo dire di sì'. PER S… - salines_simone : Mourinho: 'Prima della Roma mi ha cercato un'altra squadra italiana, ma a quella squadra non potevo dire di sì'. PER SEMPRE UNO DI NOI -