Mourinho furioso | ne ha per tutti! Le dichiarazioni del tecnico

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 6 gennaio 2022)non è mai banale nelle sue. Ogni suo conferenza stampa è da seguire attentamente perchè qualcosa è sempre dietro l’angolo. Anche questa sera è stato così. Ilgiallorosso, si è mostrato infuriato dopo la sconfitta a San Siro dei suoi maturata per opera del Milan. L’allenatore portoghese ha cosi aspramente criticato l’operato del Var e non solo. L’aspra critica è arrivata anche nei confronti dei supporters rossoneri dopo l’accoglienza riservata all’ex Inter. Roma-Milan-Ecco le sue parole: “non mi è arrivata ancora nessuna immagine sul primo rigore, non si vede un contatto puro e netto. Ho chiesto una clip per questo rigore perché i miei analisti non lo hanno visto. Ha dato anche un rigore negli ultimi minuti buttando fuori un giocatore che salterà la prossima partita. ...