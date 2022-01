Morata resta alla Juventus? Il tecnico risponde così sulla sua permanenza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Morata rimane alla Juventus? Oppure se ne va al Barcellona? Una domanda che attanaglia tutti, in primis i tifosi bianconeri i quali vorrebbero vederci chiaro. Troppe voci in questi ultimi giorni, troppe parole e troppe chiacchiere. La risposta definitiva l’ha data l’allenatore Massimiliano Allegri nel prepartita di Juventus – Napoli. E quindi Morata resterà? Morata continuerà con la Juventus? Allegri svela la decisione della società! Morata, Juventus, Allegri Max Allegri ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione attorno a Morata. L’attaccante negli ultimi giorni è stato al centro del mercato a causa di un interessamento molto forte da parte del Barcellona. Xavi in persona lo aveva contattato e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022)rimane? Oppure se ne va al Barcellona? Una domanda che attanaglia tutti, in primis i tifosi bianconeri i quali vorrebbero vederci chiaro. Troppe voci in questi ultimi giorni, troppe parole e troppe chiacchiere. La risposta definitiva l’ha data l’allenatore Massimiliano Allegri nel prepartita di– Napoli. E quindiresterà?continuerà con la? Allegri svela la decisione della società!, Allegri Max Allegri ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione attorno a. L’attaccante negli ultimi giorni è stato al centro del mercato a causa di un interessamento molto forte da parte del Barcellona. Xavi in persona lo aveva contattato e ...

AlfredoPedulla : #Allegri: “#Morata resta”. Giusto faccia così, ci sono partite ravvicinate. Vedremo. Allegri lo aveva detto anche s… - romeoagresti : La situazione #Morata resta laboriosa e complicata. Vuoi perché la #Juventus non ha un sostituto in mano (in presti… - Gaetano71170651 : @juventusfc ALLEGRI HA PARLATO CON MORATA CHE RESTA NA ANDATA A VANFCUL....... ALLEGRI MORATA ALESSANDRO RABBIOT - SerafinoApAcHe : Morata resta allora ! - MatteucciM87 : @MomblanOfficial In parole povere: Morata resta alla Juve ed Icardi al PSG, salvo colpi di sorpresa. -