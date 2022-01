Montagna Longa | il disastro dimenticato | dall’ultimo biglietto del passeggero alla strana traiettoria “Le vere cause? Nessuno le cercò”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) “Non doveva finire così”. È la frase che si ritrovarono in mano gli investigatori subito dopo la tragedia di, avvenuta nel lontano 5 maggio del 1972. Pochi giorni dopo, quando furono estratti i corpi delle 115 vittime, nella tasca della giacca di una di loro fu trovato uncon questa frase. Scritta con mano malferma, forse per la tragicità del momento. Forse perché scritta mentre l’aereo dell’Alitalia ruotava su stesso poco prima di schiantarsi contro le montagne attorno a Palermo. A sottolineare questo drammatico dettaglio è Francesco Terracina, autore del libro L’ultimo volo per Punta Raisi: sciagura o strage?, ovvero del libro sull’incidente aereo “più grave mai avvenuto Italia: a Ustica morirono 81 persone, afurono 115 le vittime”. Terracina, eppure ci furono ...

Advertising

vihysaz2zw : Vengono alla luce misteri (o insabbiamenti) di 50 anni fa. Ma chi saranno stati i mandati? #puntaraisi… - paoloferrarelli : RT @fattoquotidiano: Il disastro aereo di Montagna Longa, 50 anni dopo la perizia chiesta dai familiari delle vittime rivela: “Causato da u… - infoitinterno : Il disastro aereo di Montagna Longa, 50 anni dopo la perizia chiesta dai familiari delle vittime rivela:… - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Il disastro aereo di Montagna Longa, 50 anni dopo la perizia chiesta dai familiari delle vittime rivela: “Causato da u… - Henry_whites : La Verità la conosciamo dopo 50 anni, sempre così. Quindi nessuna meraviglia per il futuro... Il disastro aereo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Montagna Longa

A bordo c'erano un giudice e l'assistente del regista Rosi che indagava su Mattei C'è una verità giudiziaria sulla sciagura aerea die c'è una ipotesi che la smentirebbe, ritenendo ...Era il 5 maggio del 1972 quando l'aereo precipitò in fase di atterraggio contro, nei pressi dello scalo di Punta Raisi, poi intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino . Adesso, ...Per Rosario Ardito, docente di Aerodinamica, e autore di un saggio sulla sciagura appena edito, non si trattò di un «errore dei piloti» come stabilito in un processo del 1984. Una micro carica nascost ...Era il 5 maggio del 1972 quando l’aereo precipitò in fase di atterraggio contro Montagna Longa, nei pressi dello scalo di Punta Raisi, poi intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “In una cor ...