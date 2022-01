Mobilità elettrica, immersività e contaminazione: così Sony stacca il biglietto per CES 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Con una rinnovata attenzione ai veicoli elettrici, sulle note di Adele e del suo nuovo album "30", spinta dai nuovi prodotti, tra cui "Virtual Production", dedicato alla produzione video, il drone professionale di Sony "Airpeak", e lo smartphone "Xperia PRO-I", Sony sbarca al CES 2022, la fiera di Las Vegas in programma fino all'8 gennaio 2022: la più grande del mondo dedicata all'elettronica di consumo. Una presenza certificata dalle parole di Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony. Dopo due anni difficili, ha detto, «vogliamo ribadire il nostro obiettivo», «permettere alle persone di connettersi più profondamente con coloro che condividono gli stessi interessi e formare legami più forti all'interno delle loro comunità». Sony Mobility e il nuovo Vision S 02 Sempre ... Leggi su agi (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Con una rinnovata attenzione ai veicoli elettrici, sulle note di Adele e del suo nuovo album "30", spinta dai nuovi prodotti, tra cui "Virtual Production", dedicato alla produzione video, il drone professionale di"Airpeak", e lo smartphone "Xperia PRO-I",sbarca al CES, la fiera di Las Vegas in programma fino all'8 gennaio: la più grande del mondo dedicata all'elettronica di consumo. Una presenza certificata dalle parole di Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di. Dopo due anni difficili, ha detto, «vogliamo ribadire il nostro obiettivo», «permettere alle persone di connettersi più profondamente con coloro che condividono gli stessi interessi e formare legami più forti all'interno delle loro comunità».Mobility e il nuovo Vision S 02 Sempre ...

Advertising

SEATItalia : Il futuro prende forma, dando il via a una nuova era della mobilità. Scopri come farne parte con le soluzioni di mo… - Agenzia_Italia : ????????Mobilità elettrica, immersività e contaminazione: così #Sony stacca il biglietto per #CES2022 ?? - AutoElettrica : BMW iX M60: potenza elettrica da 600 CV in anteprima al CES 2022 - Allaguida: Un'esperienza di prestazioni elevate… - SR4__SR4 : RT @corriere_motori: Attualmente Tesla ha a listino la berlina medio grande Model 3, il suv Model Y, la suv di grandi dimensioni Model X e… - corriere_motori : Attualmente Tesla ha a listino la berlina medio grande Model 3, il suv Model Y, la suv di grandi dimensioni Model X… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità elettrica Auto elettrica, Tavares: 'Servono incentivi per i prossimi 5 anni' - FormulaPassion.it ...alla mobilità pulita? Abbiamo contatti regolari con il governo, abbiamo già detto che se l'elettrificazione non verrà sostenuta, ci sarà un impatto sulla crescita del mercato dell'auto elettrica e ...

Stellantis farà a meno di qualche brand in futuro? ... ha anche confermato che la sua azienda si trasformerà in una società tecnologica, puntando su software, guida autonoma, connettività, e mobilità elettrica. Non è detto che dopo il 2030 tutti e 14 i ...

Mobilità elettrica, immersività e contaminazione: così Sony stacca il biglietto per CES 2022 AGI - Agenzia Giornalistica Italia ...allapulita? Abbiamo contatti regolari con il governo, abbiamo già detto che se l'elettrificazione non verrà sostenuta, ci sarà un impatto sulla crescita del mercato dell'autoe ...... ha anche confermato che la sua azienda si trasformerà in una società tecnologica, puntando su software, guida autonoma, connettività, e. Non è detto che dopo il 2030 tutti e 14 i ...