Misure covid ammazza turismo. Roma non si può permettere 8 mila licenziamenti: la giunta dem chiede soccorso a Draghi (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Italia muore lentamente. Altro che ripresa. La gestione della pandemia a colpi di chiusure, restrizioni e terrore, ha affondato la già fragile economia italiana colpendo soprattutto le città d’arte e il turismo. Roma sta soffrendo più di tutte la diminuzione del turismo. A denunciare quanto accade sono proprio gli esponenti del Pd, gli stessi che continuano a prendere Misure repressive. “E’ emergenza” denuncia Alessandro Onorato, assessore al turismo di Roma, chiedendo un intervento di Draghi. “Serve subito un consiglio comunale straordinario con il ministro del turismo Garavaglia e quello del Lavoro Orlando”, ha affermato. Per l’esponente della giunta Gualtieri “Roma è quella che paga il prezzo ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Italia muore lentamente. Altro che ripresa. La gestione della pandemia a colpi di chiusure, restrizioni e terrore, ha affondato la già fragile economia italiana colpendo soprattutto le città d’arte e ilsta soffrendo più di tutte la diminuzione del. A denunciare quanto accade sono proprio gli esponenti del Pd, gli stessi che continuano a prendererepressive. “E’ emergenza” denuncia Alessandro Onorato, assessore aldindo un intervento di. “Serve subito un consiglio comunale straordinario con il ministro delGaravaglia e quello del Lavoro Orlando”, ha affermato. Per l’esponente dellaGualtieri “è quella che paga il prezzo ...

