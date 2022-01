Milano, altro episodio di molestie nella notte di Capodanno: due ragazze accerchiate in piazza Duomo – Il video (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo la notte da incubo della 19enne molestata la sera di Capodanno in piazza Duomo a Milano da una trentina di ragazzi, arriva la notizia di un altro episodio di presunta violenza durante i festeggiamenti del 31 dicembre scorso. Un video diffuso da AlaNews.it mostra due giovani ragazze in lacrime vicino alle transenne della piazza centrale del capoluogo lombardo. Nelle immagini, a tratti sfocate, si vedono le ragazze mentre vengono accerchiate da un gruppo di giovani e tentano di respingere le loro molestie. Quando riescono a divincolarsi, corrono dagli agenti delle forze dell’ordine presenti sul posto. Leggi anche: Milano, ragazza ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo lada incubo della 19enne molestata la sera diinda una trentina di ragazzi, arriva la notizia di undi presunta violenza durante i festeggiamenti del 31 dicembre scorso. Undiffuso da AlaNews.it mostra due giovaniin lacrime vicino alle transenne dellacentrale del capoluogo lombardo. Nelle immagini, a tratti sfocate, si vedono lementre vengonoda un gruppo di giovani e tentano di respingere le loro. Quando riescono a divincolarsi, corrono dagli agenti delle forze dell’ordine presenti sul posto. Leggi anche:, ragazza ...

