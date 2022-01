Milan-Roma su Sky o Dazn? Canale, orario, formazioni e dove vedere la diretta tv e streaming oggi 6 gennaio 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Calcio, Milan-Roma. Sarà lo stadio di San Siro ad accendere le luci per una delle partire più attese di questo inverno. Siamo alla 20eisma giornata di serie A e la sfida di oggi è quella tra il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho. Un match attesissimo che potrà infierire non poco sulla classifica provvisoria di questo inverno. La partita è prevista proprio per la giornata di oggi, giovedì 6 gennaio 2022 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming da Dazn. Leggi anche: Roma, insulti razzisti in una partita di calcio di Prima Categoria: “Sporco negro” Milan-Roma: i recuperi e le previsioni Nonostante alcune incertezze ed errori, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Calcio,. Sarà lo stadio di San Siro ad accendere le luci per una delle partire più attese di questo inverno. Siamo alla 20eisma giornata di serie A e la sfida diè quella tra ildi Pioli e ladi Mourinho. Un match attesissimo che potrà infierire non poco sulla classifica provvisoria di questo inverno. La partita è prevista proprio per la giornata di, giovedì 6e sarà trasmessa inTV eda. Leggi anche:, insulti razzisti in una partita di calcio di Prima Categoria: “Sporco negro”: i recuperi e le previsioni Nonostante alcune incertezze ed errori, il ...

