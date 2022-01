Milan-Roma, le formazioni ufficiali: emergenza in difesa per i rossoneri (Di giovedì 6 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Milan-Roma, big match della ventesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato da Vivenzi e Ranghetti come assistenti, e dal quarto uomo Abisso. Al VAR invece, ci saranno Aureliano e Costanzo. Calcio d’inizio ore 18:30 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Una grande partita sarà quella che andrà in scena questo pomeriggio tra Milan e Roma. All’andata gli uomini di Stefano Pioli, riuscirono a portare a casa i tre punti col punteggio di 1-2 grazie alle reti di Ibrahimovic e al rigore trasformato da Kessié. Dopo il successo dell’ultimo turno in casa dell’Empoli, i rossoneri proveranno ad iniziare il 2022 con un’altra vittoria continuando a mettere ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Riportiamo ledi, big match della ventesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato da Vivenzi e Ranghetti come assistenti, e dal quarto uomo Abisso. Al VAR invece, ci saranno Aureliano e Costanzo. Calcio d’inizio ore 18:30 allo stadio “Giuseppe Meazza” dio. Una grande partita sarà quella che andrà in scena questo pomeriggio tra. All’andata gli uomini di Stefano Pioli, riuscirono a portare a casa i tre punti col punteggio di 1-2 grazie alle reti di Ibrahimovic e al rigore trasformato da Kessié. Dopo il successo dell’ultimo turno in casa dell’Empoli, iproveranno ad iniziare il 2022 con un’altra vittoria continuando a mettere ...

Advertising

SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - zazoomblog : Milan-Roma le formazioni ufficiali: emergenza in difesa per i rossoneri - #Milan-Roma #formazioni #ufficiali: - iamLP9 : Milan 2-1 Roma Giroud OG Gabbia Leao -