Milan Roma 2-1 LIVE: accorcia Abraham! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Roma si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Roma 2-1 MOVIOLA 1? Inizia il match 3? Primo tiro della partita, lo fa il Milan con Florenzi dalla distanza con Florenzi, conclusione deviata in angolo 4? Occasione Milan – ci prova al volo Theo Herndez attento Rui Patricio 5? Chiffi richiamato al Var per un possibile tocco di Abraham sul tiro di Hernandez 5? CALCIO DI RIGORE PER IL Milan – fallo di mano confermato 7? GOL DEL Milan – Giroud ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Inizia il match 3? Primo tiro della partita, lo fa ilcon Florenzi dalla distanza con Florenzi, conclusione deviata in angolo 4? Occasione– ci prova al volo Theo Herndez attento Rui Patricio 5? Chiffi richiamato al Var per un possibile tocco di Abraham sul tiro di Hernandez 5? CALCIO DI RIGORE PER IL– fallo di mano confermato 7? GOL DEL– Giroud ...

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - AndreaPelagatti : Nel frattempo, nell’area di rigore del Milan… @ Roma, Italia / Rome, Italy - ManuFilippone95 : RT @LouGirardiReal: #Mourinho che non rimprovera la sua squadra per la rimessa non restitutita al #Milan ti fa capire il suo livello. La Ro… -