Milan, emergenza formazione con la Roma. Sfuma un obiettivo di mercato (Di giovedì 6 gennaio 2022) Diverse le notizie in questa mattina nel 6 gennaio 2022 sul Milan. In primo piano ovviamente c'è la sfida contro la Roma Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Diverse le notizie in questa mattina nel 6 gennaio 2022 sul. In primo piano ovviamente c'è la sfida contro la

Advertising

PianetaMilan : #Milan, le top #news di questa mattina - ilfrategaudente : @NonEvoluto Giusto giocare oggi anche se l’emergenza è totale. Ma se nei prossimi giorni dovesse esserci un centroc… - AndreaZani7 : @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma Anche perché davanti son tutti titolari. Il Milan è abituato a giocare in emergenza,… - Finoallafine_jv : Cioè il Milan non ha tutta la difesa titolare e si presenta a giocare con la Roma in piena emergenza e qui siamo ol… - PasqualeMattia4 : @ciemme19 Purtroppo, in tal senso, il peso politico del Milan aggrava l'emergenza in questa situazione demenziale.… -