Meteo, Epifania segnata dal maltempo: nel weekend torna la neve (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un vortice è in azione sulla penisola italiana, con il Meteo che verrà segnato dal maltempo. Nel fine settimana torna la neve anche in pianura. Nel weekend il maltempo è pronto a far precipitare la penisola in un vortice freddo, con il Meteo in continuo peggioramento. Infatti secondo le proiezioni degli esperti nuove piogge e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un vortice è in azione sulla penisola italiana, con ilche verrà segnato dal. Nel fine settimanalaanche in pianura. Nelilè pronto a far precipitare la penisola in un vortice freddo, con ilin continuo peggioramento. Infatti secondo le proiezioni degli esperti nuove piogge e L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Il Meteo in Sicilia, per l'Epifania tornano le nuvole, temperature giù – LE PREVISIONI -… - iconaclima : Buongiorno a tutti e buona #Epifania ! Quella di oggi è una giornata molto dinamica, per l'attivazione di un vorti… - venti4ore : Pioggia, vento e neve: allerta meteo gialla per il giorno di Epifania - infoitinterno : CROLLO TERMICO imminente: come svolta il meteo dall’Epifania - mspagnoletto : RT @romatoday: Tornano freddo e neve: rasoiata artica con la Befana -