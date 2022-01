Mertens segna | Koulibaly esulta sui social – Foto

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Napoli è passato in vantaggio nel primo tempo con un gol di Dries. Il difensore senegalese è impegnato in Coppa d’Africa ma sta seguendo comunque il Napoli che gioca a Torino con la Juventus. Al gol dicon la Juventus il difensore del Napoli ha commentato il tweet ufficiale della SSCN con un cuore azzurro ed un cuore. Unle importante che lancia, che nonostante a tanti chilometri di distanza, nonostante pensi alla Coppa d’Africa, continua a seguire il Napoli. L'articolo proviene da Calcio Napoli notizie su Napolipiu.com.

... Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne;. ... Nella ripresa, al 66' Milinkovic - Savicil gol del pareggio. Al 75' Di Francesco riporta i ...... quattro pareggi e cinque sconfitte sono il bottino della Vecchia Signora, chepoco (27 gol) ... Insigne;. Allenatore: Luciano Spalletti (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Risultati Serie ...Allegri pensieroso sta cercando di tenere su la Juve dopo il gol segnato dal Napoli con Mertens. La reazione dell’allenatore E’ un Allegri pensieroso quello che sulla panchina della Juve dopo il gol ...23' - Napoli in vantaggio, ha segnato Mertens. Insigne sventaglia per Politano, il numero 21 appoggia per Mertens che calcia di prima e infila Szczesny sul secondo ...