Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ - L'ordigno giunonico che coccola o scaraventa (Di giovedì 6 gennaio 2022) superfluo sottolineare che da noi della Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ se ne venderanno una manciata e forse meno: una berlinona tre volumi full electric da 179.589,70 euro, per quanto formidabile nei numeri garantiti dalla remise en forme marchiata Affalterbach, in Italia è destinata a rimanere un oggetto per gente in vena di stravaganze. Del resto, la prima a essere consapevole del concentrato potenziale del modello è la Casa stessa: alla presentazione californiana, due soli (uno per Quattroruote, rappresentato in mancanza di meglio dall'estensore di queste righe, e uno per Mediaset) sono stati i posti riservati ai media italiani (assai nutrito, per contro, il contingente cinese: i colleghi pechinesi di macchine capiscono poco e sanno a malapena guidare, ma rimangono l'espressione del maggiore mercato mondiale e tanto basta a renderli i più blanditi ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 gennaio 2022) superfluo sottolineare che da noi della-AMG EQS 53se ne venderanno una manciata e forse meno: una berlinona tre volumi full electric da 179.589,70 euro, per quanto formidabile nei numeri garantiti dalla remise en forme marchiata Affalterbach, in Italia è destinata a rimanere un oggetto per gente in vena di stravaganze. Del resto, la prima a essere consapevole del concentrato potenziale del modello è la Casa stessa: alla presentazione californiana, due soli (uno per Quattroruote, rappresentato in mancanza di meglio dall'estensore di queste righe, e uno per Mediaset) sono stati i posti riservati ai media italiani (assai nutrito, per contro, il contingente cinese: i colleghi pechinesi di macchine capiscono poco e sanno a malapena guidare, ma rimangono l'espressione del maggiore mercato mondiale e tanto basta a renderli i più blanditi ...

Advertising

AutoAste : #auto #vintage #classic ??Clicca sul link per la quotazione attuale:?? - bbburrooo : Ripeto: ridatemi i tempi in cui i giornalisti chiamavano erroneamente le Mercedes AMG “McLaren” - siwaljeffreys : RT @MercedesBenz_IT: Una potenza solo tua. Mercedes-AMG GT Coupé4. Esprimi il tuo stile e personalizzala come vuoi: - linkmotorsepoca : MERCEDES - GLC - 250 d 4Matic PREMIUM AMG - CERTIFICATA-PARI AL NUOVO!!! - € 43500 AUTO VISIONABILE PRESSO LA LINK… - BanditHooded : RT @MercedesBenz_IT: Dal circuito, alla strada. Mercedes-AMG GT R. Libera la tua adrenalina e scopri tutta la sua potenza su https://t.co… -