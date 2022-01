Mercato Napoli – Filippo Costa ceduto al Parma: la formula dell’operazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) CalcioMercato Napoli, il club ha ceduto Filippo Costa al Parma. La formula dell'operazione è il prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 6 gennaio 2022) Calcio, il club haal. Ladell'operazione è il prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORONTO, INSIGNE HA FIRMATO IL SUO CONTRATTO. ACCORDO PER 5 ANNI E MEZZO, LASCERA' NAPOLI A LUGLI… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - DiMarzio : Il #Napoli pensa al difensore del #Fenerbahce Min-jae Kim - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Parma, in arrivo Costa dal Napoli: SKY – Parma, in arrivo Costa d… - coldblackarrow : quand'ero piccola preferivo l'epifania al natale perché i miei andavano il 5 a Piazza Mercato ed il giorno dopo con… -