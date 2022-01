Matilde Gioli: “Ho rischiato la paralisi”. La storia dell’attrice (Di giovedì 6 gennaio 2022) Matilde Gioli a sedici anni ha rischiato di non muoversi più. Il lutto per il padre: “Lo chiamo ancora, faccio cose strane” Matilde Gioli con i suoi occhioni chiari ha conquistato il pubblico italiano. L’attrice, nata a Milano nel 1982, negli ultimi anni si è fatta apprezzare sempre di più. Matilde Gioli (Getty Images)Talento ed eleganza, dietro quel viso con il quale può interpretare vari ruoli nasconde molta tristezza e tanta sofferenza. La scomparsa del padre – avvenuta prima che diventasse famosa – è un’assenza pesante che ancora oggi condiziona la sua vita. E poi quell’incidente subito quando aveva 16 anni che l’ha costretta per molto tempo a letto e l’ha fatta rischiare la paralisi. Negli ultimi mesi è stata tra le protagoniste ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 gennaio 2022)a sedici anni hadi non muoversi più. Il lutto per il padre: “Lo chiamo ancora, faccio cose strane”con i suoi occhioni chiari ha conquistato il pubblico italiano. L’attrice, nata a Milano nel 1982, negli ultimi anni si è fatta apprezzare sempre di più.(Getty Images)Talento ed eleganza, dietro quel viso con il quale può interpretare vari ruoli nasconde molta tristezza e tanta sofferenza. La scomparsa del padre – avvenuta prima che diventasse famosa – è un’assenza pesante che ancora oggi condiziona la sua vita. E poi quell’incidente subito quando aveva 16 anni che l’ha costretta per molto tempo a letto e l’ha fatta rischiare la. Negli ultimi mesi è stata tra le protagoniste ...

