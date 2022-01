Mascherine, quarantene e Dad: le nuove regole per gli studenti di rientro a scuola dalle vacanze (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non slitterà il rientro in classe degli studenti dalle vacanze di Natale, richiesto dalle Regioni ma non accordato dal Consiglio dei Ministri che punta a ridurre al massimo la didattica a distanza e tenere quanto più possibile i ragazzi in classe. Tra il 7 e il 10 gennaio, quindi, tutti nuovamente tra i banchi, pur con qualche nuova regola. Alle elementari infatti nel caso di un positivo si resta in presenza con un tampone (antigenico o molecolare) da eseguire subito e un altro dopo cinque giorni. Con almeno due casi, invece, tutti gli studenti finiranno indistintamente in Dad per dieci giorni. La regola vale per vaccinati e non, mentre a partire dalle scuole medie (e quindi anche alle superiori), chi non ha ricevuto nessuna dose – o chi non ha fatto il richiamo in ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non slitterà ilin classe deglidi Natale, richiestoRegioni ma non accordato dal Consiglio dei Ministri che punta a ridurre al massimo la didattica a distanza e tenere quanto più possibile i ragazzi in classe. Tra il 7 e il 10 gennaio, quindi, tutti nuovamente tra i banchi, pur con qualche nuova regola. Alle elementari infatti nel caso di un positivo si resta in presenza con un tampone (antigenico o molecolare) da eseguire subito e un altro dopo cinque giorni. Con almeno due casi, invece, tutti glifiniranno indistintamente in Dad per dieci giorni. La regola vale per vaccinati e non, mentre a partirescuole medie (e quindi anche alle superiori), chi non ha ricevuto nessuna dose – o chi non ha fatto il richiamo in ...

Advertising

Luca_Argentin : RT @SilvestriMd: Critico i lockdown, e Tizio mi fa dire che sono contro tutte le NPI, ie. mascherine, tracciamento, quarantene, etc. (che m… - zarkon85 : RT @SilvestriMd: Critico i lockdown, e Tizio mi fa dire che sono contro tutte le NPI, ie. mascherine, tracciamento, quarantene, etc. (che m… - Specialone631 : RT @SilvestriMd: Critico i lockdown, e Tizio mi fa dire che sono contro tutte le NPI, ie. mascherine, tracciamento, quarantene, etc. (che m… - Dario_Ghiro : Dopo 2 settimane di astinenza stavo provando a godermi lanprima mezz'ora di #SampCagliari e invece tocca stare diet… - El_Nanos : RT @SilvestriMd: Critico i lockdown, e Tizio mi fa dire che sono contro tutte le NPI, ie. mascherine, tracciamento, quarantene, etc. (che m… -