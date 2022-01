(Di giovedì 6 gennaio 2022) Mentre lei e il compagno erano fuori città per le vacanze di Natale, quattro donne le hanno svaligiato la casa. È successo all' influencer, nota al popolo dei social anche per ...

Advertising

gazzettaparma : La denuncia sui social di Martina Maccherone - qn_giorno : Chiara Ferragni, derubata l'amica influencer - Luce_news : Martina Maccherone, amica e collaboratrice di Chiara Ferragni, derubata da un poker di ladre - AnsaLombardia : Influencer amica di Ferragni derubata a casa da 4 donne. La denuncia sui social di Martina Maccherone | #ANSA - ilmessaggeroit : Martina Maccherone, l'influencer amica di Chiara Ferragni derubata in casa da 4 ladre 'eleganti' -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Maccherone

Mentre lei e il compagno erano fuori città per le vacanze di Natale, quattro donne le hanno svaligiato la casa. È successo all' influencer, nota al popolo dei social anche per essere una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, con cui in passato ha anche lavorato. A denunciare l'episodio è stata la stessa ragazza ...Hanno partorito lo stesso giorno e sono rimaste sempre unite: ecco chi è, migliore amica di Chiara Ferragni. Lavorava nel team di Chiara Ferragni ma a piano piano fatto strada fino a crearsi una sua attività nel mondo del 'digital'. Molto amiche, tanto ...Quattro donne cariche di buste e borse (griffate) escono dal cancello di un palazzo, riprese dalle telecamere di videosorveglianza. "Lo schifo", scrive Martina Maccherone sulle sue stories di Instagra ...Le ladre "eleganti", giovani donne vestite alla moda, colpiscono ancora a Milano. Vittima stavolta l'influencer Martina Maccherone, nota al popolo dei social anche per essere ...