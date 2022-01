Marotta | «Meno potere alle ASL e terza dose per tutti»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ad dell’Inter Beppeha parlato dal Dall’Ara a Sky Sport prima di Bologna-Inter, partita che non si giocherà.ASL – «In premessa dico che obiettivo diè salutare la salute collettiva, dei tifosi e dei nostri tesserati. Abbiamo appena concluso un Consiglio nel corso del quale è stato rivisto l’attuale protocollo e redatto uno nuovo. Ci sarà una comunicazione ufficiale di Dal Pino a breve. Siamo in uno scenario di difficile interpretazione: abbiamo davanti rinvii di partite, delle prese di posizione delle ASL che decidono autonomamente. È anomalo che il Verona giochi a La Spezia con undici positivi mentre altre squadre sono state fermate conpositività. L’obiettivo del Consiglio è stilare questo protocollo, avere un ...

... che si aveva riportato il bilancio in pari, ma aveva fatto un mercato incentrato tutto su Gonzalo Higuian, 94 milioni di Euro, e meno negli altri reparti. Marotta poi rompe con la società nel 2018, ... Marotta sta pensando di cedere un senatore come de Vrij per incassare non meno di 20 milioni da investire in Bremer del Torino (con l'aggiunta magari di qualche giocatore a conguaglio) e Ginter, ...