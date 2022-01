Manuel Bortuzzo e le critiche di Katia | la reazione di papà Franco FOTO

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il gieffinoha ricevuto alcunedaRicciarelli: via socialcondivide uno scatto con una frase Il gieffinosta continuando la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip 6. Il giovane atleta in questi ultimi giorni è stato duramente attaccato da due gieffine. Manila Nazzaro eRicciarelli hanno commentato gli atteggiamenti del giovanecon disprezzo. L’ex Miss Italia Manila Nazzaro dopo lo scontro con le Selassié sperava di ricevere una parola di conforto o un abbraccio dalche però non è arrivato. Durante l’ultima puntata del GFVIP i due gieffini hanno chiarito. Nel frattempo negli ultimi ...

Advertising

tuttopuntotv : Manuel Bortuzzo potrebbe uscire dalla casa del GF VIP nella puntata di domani #GFVip6 #GFVip - zazoomblog : Pesantissime accuse a Manuel Bortuzzo: volano stracci nella casa del GF Vip - #Pesantissime #accuse #Manuel - infoitcultura : Manuel Bortuzzo, il fratello Kevin al GF Vip/ Sorpresa prima dell'abbandono - Vero76008849 : RT @_comedincanto: Palese esempio di Manuel Bortuzzo che vuole scappare dalla Fatina e la sua macumba ?? #FUORIKATIA #gfvip - onedsmilesss : RT @_comedincanto: Palese esempio di Manuel Bortuzzo che vuole scappare dalla Fatina e la sua macumba ?? #FUORIKATIA #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Corriere dello Sport

... Ainett Stephen e Samy Youssef e che è stata commentata anche da uno dei migliori amici diche ha puntato il dito contro Katia Ricciarelli , i quattro ex vipponi hanno parlato della ..., il fratello Kevin al GF Vip/ Sorpresa prima dell'abbandono Soleil Sorge come Manila Nazzaro: dalla parte di Katia Ricciarelli Della stessa opinione di Manila Nazzaro è Soleil Sorge ...Nessun favoritismo per il nuotatore. Ci sarebbe una giustificazione. Ed è il padre di Manuel a spiegarci qual è? Pare che ormai la notizia sia quasi ufficiale. Manuel Bortuzzo deve lasciare il Grande ...È ufficiale: Manuel Bortuzzo sta per lasciare il Grande Fratello Vip! Il nuotatore lo aveva annunciato agli altri concorrenti negli scorsi giorni e ora la notizia è stata confermata dal padre Franco i ...