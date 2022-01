Mafia: Palermo ricorda Piersanti Mattarella 42 anni dopo (Di giovedì 6 gennaio 2022) A 42 anni dal delitto è stato ricordato stamattina a Palermo l'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica Sergio, ucciso il 6 gennaio del 1980. Alle 9 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) A 42dal delitto è statoto stamattina al'ex presidente della Regione, fratello del presidente della Repubblica Sergio, ucciso il 6 gennaio del 1980. Alle 9 ...

