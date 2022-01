Luis Alberto furioso: il gesto durante Lazio-Empoli diventa virale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Luis Alberto perde le staffe e si becca un giallo. Il laziale ha nervosamente calciato in tribuna il pallone durante il match contro l’Empoli. Una giallo definibile ‘sciocco’ quello rimediato da Luis Alberto durante il secondo tempo tra Lazio ed Empoli. Con la gara sul momentaneo punteggio di 2-2, il centrocampista spagnolo della Lazio ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022)perde le staffe e si becca un giallo. Il laziale ha nervosamente calciato in tribuna il palloneil match contro l’. Una giallo definibile ‘sciocco’ quello rimediato dail secondo tempo traed. Con la gara sul momentaneo punteggio di 2-2, il centrocampista spagnolo dellaha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

