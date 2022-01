Luca Ward, la malattia della figlia: il dramma dell’attore (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luca Ward ha raccontato il dramma della malattia della figlia. La piccola ha una rara malattia: i sacrifici e l’unione della sua famiglia Luca Ward è il celebre doppiatore e attore romano. Famoso per aver prestato la voce alle più importanti star del cinema mondiale, è senza dubbio considerato un vero e proprio maestro nel suo Leggi su youmovies (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha raccontato il. La piccola ha una rara: i sacrifici e l’unionesua famigliaè il celebre doppiatore e attore romano. Famoso per aver prestato la voce alle più importanti star del cinema mondiale, è senza dubbio considerato un vero e proprio maestro nel suo

Advertising

Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #6Gennaio #Epifania Affetti Stabili Pierre e Chéri, Memo Remigi, Massimo Cannoletta, Jessica… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Luca Ward ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #6gennaio… - altrogiornorai1 : Luca Ward ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - heavll : Nella terza stagione di Daredevil, ci sono alcune scene di doppiaggio con Luca Ward e Stefano Crescentini ???????? - alessiazalina : oh no ho realizzato ora che se porto gli amici a vedere matix al cinema me tocca sentire quel coglione di luca ward… -