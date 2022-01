Luca: i due protagonisti del film sono gay? La risposta del regista (Di giovedì 6 gennaio 2022) I protagonisti di Luca, il film Disney Pixar, sono due personaggi gay? Ecco la risposta del regista del film d'animazione, Enrico Casarosa. Era la scorsa estate quando Luca, l'ultimo film targato Disney Pixar, faceva il suo debutto su Disney+. Da allora la pellicola ha avuto un grande successo, ed è anche tra i possibili candidati all'Oscar, ma in molti si chiedono se quella dei giovani protagonisti sia una storia gay, almeno per quanto riguarda il sottotesto narrativo. Questa sembra, infatti, un'interpretazione piuttosto diffusa, ma è così che è stato inteso il rapporto tra Luca e Alberto? Ecco la risposta del regista, Enrico Casarosa. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 gennaio 2022) Idi, ilDisney Pixar,due personaggi? Ecco ladeldeld'animazione, Enrico Casarosa. Era la scorsa estate quando, l'ultimotargato Disney Pixar, faceva il suo debutto su Disney+. Da allora la pellicola ha avuto un grande successo, ed è anche tra i possibili candidati all'Oscar, ma in molti si chiedono se quella dei giovanisia una storia, almeno per quanto riguarda il sottotesto narrativo. Questa sembra, infatti, un'interpretazione piuttosto diffusa, ma è così che è stato inteso il rapporto trae Alberto? Ecco ladel, Enrico Casarosa. ...

Advertising

StabiaChannel : #Cronaca #Vico Equense - Due open day pediatrici all'ospedale 'De luca e Rossano' per bambini da 5 a 11 anni LEGGI… - bevoilsuccoace : luca: 'da domani chiamiamo un frate' ne hai due a disposizione, sta a te la scelta luca #Amici21 - First_JC : RT @laltrodiego: Adesso abbiamo capito perchè De Luca urla #lockdown due giorni sì, e uno no. Ci stanno dicendo che, il loro amico PDdino… - Emanuele676 : @Baol74 @luca_taliercio @GiovaQuez Vero, per questo chiedono restrizioni da due mesi. Prima o poi, chissà... - Evelin05508022 : @FlaviaGufetta A parte le due uscite divertenti di Luca… ma c’era bisogno anche domani? Ma una cantatina al piano no eh? -