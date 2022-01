Luca Attanasio, a breve la chiusura indagini. Il padre al Fatto.it: “L’ostruzionismo dell’agenzia Onu è inaccettabile. Cosa nascondono?” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le indagini sull’omicidio dell’ambasciatore in Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo sono alle battute finali. Presto il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, dopo un ultimo confronto con i Ros, chiuderà la fase istruttoria e depositerà gli atti. Dagli approfondimenti, emergono non solo chiare responsabilità nella malagestione della sicurezza da parte del World Food Programme (Pam), ma addirittura l’alterazione del documento di viaggio trasmesso alla Monusco (la missione Onu in Congo) nel quale si parla di personale Pam a bordo e non si fa menzione dell’ambasciatore e del carabiniere di scorta: per questo Mansour Rwagaza, il responsabile della sicurezza del Pam, è iscritto nel registro degli indagati. Ma l’organizzazione continua a opporre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lesull’omicidio dell’ambasciatore in Repubblica Democratica del Congo,, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo sono alle battute finali. Presto il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, dopo un ultimo confronto con i Ros, chiuderà la fase istruttoria e depositerà gli atti. Dagli approfondimenti, emergono non solo chiare responsabilità nella malagestione della sicurezza da parte del World Food Programme (Pam), ma addirittura l’alterazione del documento di viaggio trasmesso alla Monusco (la missione Onu in Congo) nel quale si parla di personale Pam a bordo e non si fa menzione dell’ambasciatore e del carabiniere di scorta: per questo Mansour Rwagaza, il responsabile della sicurezza del Pam, è iscritto nel registro degli indagati. Ma l’organizzazione continua a opporre ...

Advertising

lukealb : Italia, Limbiate (MB). Dal Ministero delle Infrastrutture cinque milioni di euro per riqualificare villa Medolago i… - StampToscana : Bambini di strada: l’impegno di Zakia nel nome di Luca Attanasio - Confronti_CNT : È la fine della Primavera sudanese? Leggi l'articolo di Luca Attanasio, acquista il numero di gennaio 2022??… - StampToscana : Bambini di strada: l'impegno di Zakia nel nome di Luca Attanasio - StampToscana - akhetaton11 : RT @insideoverita: L’anno in cui l’ambasciatore #Attanasio è stato eliminato sta per concludersi, ma ancora la verità su quanto accaduto re… -