Lotteria Italia, Roma protagonista con oltre 911 mila biglietti venduti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma – In questa edizione della Lotteria Italia, nel Lazio sono stati venduti 1.178.820 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Roma, con 911.390 biglietti, seguita da Frosinone con 130.430 (in top ten a livello nazionale), da Viterbo con 51.680, da Latina con 45.820 e da Rieti con 39.500 tagliandi. Nella scorsa edizione, ricorda l'agenzia Agimeg, nel Lazio sono stati vinti complessivamente 1 milione 575 mila euro, grazie al terzo premio della Lotteria venduto a Gallicano nel Lazio (RM) da 1 milione di euro, più cinque premi da 50 mila euro finiti a Roma, più ulteriori 13 premi da 25 mila euro ciascuno centrati a Roma (8), Guidonia ...

