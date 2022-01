Lotteria Italia | in Puglia venduti 265120 biglietti Stasera l' estrazione dei premi milionari

Advertising

Italia_Notizie : Lotteria Italia 2022, su Rai 1 l’estrazione del 6 gennaio con Amadeus: il primo premio da 5 milioni di euro. Vendut… - NoiNotizie : #Lotteria #Italia: in #Puglia venduti 265120 biglietti - ER_Notizie : I numeri della Lotteria Italia 2021, in provincia staccati oltre 50mila biglietti - FQMagazineit : Lotteria Italia 2022, su Rai 1 l’estrazione del 6 gennaio con Amadeus: il primo premio da 5 milioni di euro. Vendut… - ViPiu_it : Lotteria Italia: quasi 6,4 milioni biglietti venduti (+1,8 milioni), incasso sfiora 32 milioni (+38,9%). Lazio lead… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria Italia

2021 (+38,9%), DATI DEFINITIVI: volano le vendite con 6,35 milioni di biglietti venduti (+38,9%). Roma prima per tagliandi acquistati Questa sera in programma l'estrazione della ...Latorna a mettere sul piatto i suoi ricchi premi a partire come sempre dalle ore 19:00 ... Tutte le estrazioni che si tengono indal lunedì alla domenica, controlla i loro concorsi nel ...COSENZA – In questa edizione della Lotteria Italia, in Calabria sono stati venduti 116.640 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Cosenza, con 49.040 biglietti, segui ...Questa sera in programma l’estrazione della Lotteria Italia. In questa edizione sono stati venduti 6.359.771 tagliandi, contro i 4.578.675 dello scorso anno, con una crescita del +38,9%. In Campania ...