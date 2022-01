Lotteria Italia: biglietti vincenti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Biglietto Lotteria Italia 2021 Chissà se i fortunatissimi vincitori dei super premi rimarranno – come spesso accade – “i soliti ignoti”. O se riveleranno invece la loro identità. Di certo, il portentoso biglietto vincente della Lotteria Italia se lo terranno stretto: il primo premio ammonta infatti a 5 milioni di euro. Seguono altri quattro premi di prima categoria: da 2 milioni di euro, da 1 milione di euro, 500 mila e 250mila euro. L’estrazione avverrà questa sera in diretta su Rai1, all’interno dello speciale di Soliti Ignoti condotto da Amadeus. In base al punteggio ottenuto dai singoli ospiti vip verrà stilato l’ordine dei cinque premi di prima categoria per i cinque biglietti estratti durante la serata. Chi otterrà il risultato migliore verrà “accoppiato” al primo premio e così via. In questa ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Biglietto2021 Chissà se i fortunatissimi vincitori dei super premi rimarranno – come spesso accade – “i soliti ignoti”. O se riveleranno invece la loro identità. Di certo, il portentoso biglietto vincente dellase lo terranno stretto: il primo premio ammonta infatti a 5 milioni di euro. Seguono altri quattro premi di prima categoria: da 2 milioni di euro, da 1 milione di euro, 500 mila e 250mila euro. L’estrazione avverrà questa sera in diretta su Rai1, all’interno dello speciale di Soliti Ignoti condotto da Amadeus. In base al punteggio ottenuto dai singoli ospiti vip verrà stilato l’ordine dei cinque premi di prima categoria per i cinqueestratti durante la serata. Chi otterrà il risultato migliore verrà “accoppiato” al primo premio e così via. In questa ...

Advertising

AretusSilvia : E non ho neppure un biglietto della Lotteria Italia (come ogni anno). - lattuga99 : Anche quest'anno davanti alla TV con i biglietti della Lotteria Italia che saranno perdenti #isolitiignoti - il_piccolo : E’ la notte della Lotteria Italia: un sogno da 5 milioni - GHINODITACCO18 : Una volta la lotteria Italia era legata a “Canzonissima” con personaggi di grande calibro come Mina e Battisti . Og… - messveneto : E’ la notte della Lotteria Italia: un sogno da 5 milioni: Dopo cinque anni torna a salire la vendita dei biglietti:… -