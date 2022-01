Lotteria Italia: biglietti vincenti a Novate Milanese, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni (Di venerdì 7 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Dea bendata bacia Novate Milanese, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni. Qui sono stati venduti tre biglietti della terza categoria con premi da 20mila euro l’uno. Le matrici vincenti sono P080262 venduto a Cusano Milanino, Q456244 a Novate Milanese e Q063177. Sono 150 i biglietti della terza categoria da 20mila euro l’uno a cui si tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 7 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Dea bendata baciaSan. Qui sono stati venduti tredella terza categoria con premi da 20mila euro l’uno. Le matricisono P080262 venduto a, Q456244 ae Q063177. Sono 150 idella terza categoria da 20mila euro l’uno a cui si tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene ...

Advertising

__skrt_ : non ho vinto alla lotteria italia mio cuore non regge - LCronache : Lotteria Italia: i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria | Cronache Salerno - zazoomblog : Lotteria Italia biglietti vincenti a Novate Milanese Cusano Milanino e Sesto San Giovanni - #Lotteria #Italia… - aspringdayy : mi fa ridere che ogni anno spendo soldi per i biglietti della lotteria italia come se fossi almeno un briciolo fortunata da vincere qualcosa - giuliafederico8 : RT @Agenzia_Ansa: Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni a Roma. Il Lazio conquista altri due premi, nel Modenese 2,5 milioni. #ANSA ht… -